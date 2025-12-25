יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד הגיש היום (חמישי) ערר על ההחלטה להאריך את התנאים המגבילים נגדו - בהם הרחקה מתפקידו למשך 90 יום נוספים.

עורך דינו של בר דוד, מיכה פטמן, טוען כי מרשו מופלה לרעה ביחס לשאר החשודים בפרשה, לאחר שאלה חזרו לעבודתם, ביניהם עזרא גבאי, בעוד שיו"ר ההסתדרות נותר מורחק מתפקידו.

עוד נטען כי חופש העיסוק של גבאי אינו חשוב יותר מחופש העיסוק של יו"ר ההסתדרות, וכי מניעת חזרתו של האחרון לתפקידו פוגעת לא רק בו אלא גם בפעילות הארגון ובציבור חבריו.

בעקבות כל הדברים הללו, מבקש העורר מבית המשפט לקיים דיון דחוף בערר ולקבלו, באופן מלא או חלקי. במסגרת הבקשה מוצע לקבוע קו גבול ברור שיאפשר למשטרה להמשיך ולחקור במשך 30 ימים נוספים סוגיות הקשורות לתפקידו של יו"ר ההסתדרות, ולאחר מכן לאפשר לו לשוב ולמלא את תפקידו במלואו, או לכל היותר בכפוף למגבלות מצומצמות.

בתחילת השבוע, בית משפט השלום בראשון לציון קיבל את בקשת המשטרה ומעצרו בתנאים מגבילים של יו"ר ההסתדרות הוארך ב-90 ימים נוספים, ובין היתר נאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשת השחיתות, הרחקה מגופי ההסתדרות ואיסור עיסוק בתחום.

כזכור, בר דוד נעצר בתחילת חודש נובמבר בפשיטת ענק של המשטרה על משרדי הארגון בחשד לשחיתות. לצידו נעצרו בנוסף עשרות בכירים ועובדים. בנוסף למעצר של רעייתו, חמותו של בר דוד נחקרה באזהרה. עילת המעצר המרכזית נגדו היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו.