כתב אישום נגד השב"ח שהטריד מינית לוחם MMA בן 16

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד עבד אלרחים בני פדל (33), שוהה בלתי חוקי תושב עקרבה, בגין ביצוע מעשה מגונה בעובר אורח בן כ-16 בפתח תקווה.

הנאשם נכנס לשטח ישראל לפני כשבועיים ללא אישור ושהה בפתח תקווה, שם הבחין בנער בעודו הולך ברחוב בשעות אחר הצוהריים. על פי כתב האישום, הנאשם הגיח מול הנער והחל לנשקו.

בתגובה, הנער הרחיק את הנאשם כשצעק עליו. לאחר מכן הנאשם שלח את ידו אל עבר איבר המין של הנער והחל לבצע בו מעשה מגונה, על אף ניסיונותיו של הנער להודפו.

בזמן שהנאשם ביצע את זממיו, הנער חייג למשטרה. הנאשם נבהל והחל להימלט מהמקום, אך נתפס על ידי הנער, לוחם MMA מיומן, והשתלט עליו ביחד עם עובר אורח שהיה במקום, עד להגעת כוחות המשטרה.

כתב האישום שהוגש נגד הנאשם מייחס לו עבירות של מעשה מגונה ושהייה בישראל שלא כדין. הפרקליטות ביקשה לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.