במשטרה בודקים קשר בין ניסיון חטיפת ילדה בבאר שבע לפרשת היימנוט קסאו

התפתחות בפרשת הילדה היימנוט קסאו הערב (שלישי) כאשר במשטרה בודקים קשר בין הפרשה לניסיון חטיפת ילדה בבאר שבע. חקירה על ניסיון החטיפה נפתחה בלהב 433 לפני מספר ימים. עם זאת, נכון לעכשיו בלהב לא מייחסים קשר בין המקרים.

לפי סעיף 27א'

מדובר בניסיון חטיפה בעיר של ילדה מצפת, שמשפחתה התגוררה ככל הנראה באותו מרכז קליטה של היימנוט קסאו לפני שנעלמה. בסרטון מהמקרה נראה חשוד נכנס לדירה בבניין מגורים כשבהמשך הדיירים צועקים "גנב".

במשטרה הבהירו כי הוחלט להעביר את החקירה ללהב 433 לפני מספר ימים אך ללא קשר לפרסום. עוד הבהירו כי אין קשר בין החקירות.