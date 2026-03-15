חשיפת i24NEWS: עורך דין בכיר נעצר - בחשד ל"מין תמורת ייצוג" | לי עייש

חשיפת i24NEWS: פרשיית עבירות מין חמורה במערכת הביטחון נחקרת בחודשים האחרונים בימ״ר מחוז מרכז – והבוקר (ראשון) עברה לשלב הגלוי עם מעצרו של עורך דין בכיר ממרכז הארץ, כך חשפה ראש דסק הפלילים לי עייש. הבוקר עשרות בלשי הימ״ר פשטו על ביתו של עורך הדין, יוצא הפרקליטות הצבאית. המעצר בוצע בשיתוף לשכת עורכי הדין.

דובר מחוז מרכז במשטרה אמר ל-i24NEWS: "מדובר באחת הפרשיות החמורות שראינו. חקירה מסועפת, ערכית וחשובה שעברה הבוקר לשלב הגלוי".

לאחר המעצר, בימ"ש השלום בראשון לציון הוציא לבקשת המשטרה צו איסור פרסום בתיק, הנחקר בימ״ר מחוז מרכז, ועניינו מעצר עורך דין במעורבות בעבירות מין חמורות. הצו אוסר לפרסם כל פרט מפרטי החקירה וכל פרט העלול לזהות את החשוד - ויעמוד בתוקף עד ליום 09/04/2026.