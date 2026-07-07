סחיטת בעלי העסקים: תיעוד בלעדי מחוליית הפרוטקשן של העבריין גל זוארץ

אחרי חודשים שבהם היה מבוקש בפרשת סחיטה והלבנת הון, נעצר בימים האחרונים העבריין הנתנייתי גל זוארץ, שמוגדר על ידי המשטרה כראש ארגון פשיעה.

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לראשונה מאז הוגש כתב האישום נגד חברי החוליה, חשפנו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית תיעוד בלעדי מהפרשה. בתיעוד נראים מקורביו של זוארץ מגיעים שוב ושוב לחנות הטלפונים, לוקחים מכשירי טלפון ומתנהלים במקום כבעלי הבית. החבורה סחטה את בעל העסק, השתלטה על מחצית מרווחי החנות, אילצה אותו להעביר מאות אלפי שקלים, למסור מכשירי טלפון, להנפיק תלושי שכר פיקטיביים ולקחת הלוואות למימון רכבי יוקרה.

עוד פרסמנו כי בניגוד לפעמים קודמות, זוארץ בחר הפעם למסור גרסה בחקירה וטען כי כלל לא נמלט מהמשטרה אלא שהה בחו"ל לצורך טיפול רפואי. הוא הכחיש את החשדות נגדו, טען כי "תולים אותי בכיכר העיר", שההיכרות שלו עם המתלונן הייתה "שטחית ורדודה מאוד", והתעקש שאחרים השתמשו בשמו ללא ידיעתו: "אני לא בן אדם ביישן שצריך שידברו בשמי מבלי שאדע".

בימ"ר מרכז סבורים כי הגיע לחקירה עם גרסה מוכנה מראש, לאחר שחומר החקירה כבר היה ידוע לו. כתב אישום צפוי נגדו בקרוב מאד.