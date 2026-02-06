התחזו לשליחים, ניסו לחסל - והלכו לאכול המבורגר | ניסיון הרצח בת"א

ניסיון הרצח בתל אביב: שלושה שבועות לאחר ניסיון החיסול שהתרחש בלב העיר, פיענחה המשטרה את התקרית. המתנקש, לפי הפרטים, התחזה לשליח דואר וניסה ליצור קשר עם הקורבן כשהוא רוצה למסור לו חבילה - אך בפועל ניסה לחסלו.

ביום התקרית, הגיע הלכאורה שליח אל מקום מגוריו של הקורבן, לא טרם שתיאם איתו את המועד. עם הגעתו לשכונה השקטה עם רכב גנוב, פתח בירי לעבר הצעיר, שמעיד: "התקשר אליי השליח, הסכמנו להיפגש והוא שאל לשלומי - ואז ירה לעברי שלושה כדורים". הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים איכילוב.

חוקרי המשטרה, במהלך חקירת התיק, הצליחו תוך שעות לעצור שניים מהחשודים באירוע ואת השלישי כעבור שבוע. במהלך החקירה, נראית החולייה דקות אחר ניסיון החיסול דווקא בוחרים ללכת לאכול המבורגר, במסעדת מזון מהיר, כאילו לפני רגעים לא ניסו לקחת חיים של אדם.

