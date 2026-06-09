ירה בהם בנשקו האישי: חייל בסדיר נאשם בניסיון רצח של שני צעירים

בתום חקירה מסועפת של ימ"ר ירושלים, הגישה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד יהודה אלבז, חייל צה"ל בשירות סדיר בן 22 מגבעת זאב, ונגד אריאל חיים בוזגלו, בן 26 מירושלים. השניים נאשמים בניסיון רצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ויידוי אבן, בעקבות מעורבותם באירוע ירי קשה שהתרחש לפני כחודש ביישוב גבעת זאב.

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לפי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי), הרקע לאירוע האלים הוא סכסוך כספי מסועף, הנובע מחוב בסך של כרבע מיליון שקלים שהיה חייב קרוב משפחתו של החייל לאדם אחר. בעקבות החוב, החליטו הנאשמים לתקוף את המלווה או את האנשים מטעמו. החייל יצא עם נשקו האישי ישירות לתקרית ולמפגש היזום שתוכנן בין שתי החבורות היריבות, אשר התרחש במהלך חודש אפריל והוביל לעימות הקשה.

העימות, שהחל ביידוי אבנים הדדי, הידרדר במהרה למרדף חמוש ברחובות היישוב. במהלך המרדף, שניים מאנשיו של המלווה נופפו באקדח איירסופט לעבר החבורה, ובתגובה לכך שלף החייל הנאשם את רובה ה-M-16 האישי שלו, ירה לעברם ופצע שניים מהם באורח קשה. אחד הפצועים מהירי עדיין מאושפז בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.