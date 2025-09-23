נקלעה לסכסוך: תינוקת כבת שנה נפצעה קשה מירי ברהט

מומלצים -

תינוקת כבת שנה נפצעה הערב (שלישי) קשה לאחר שנורתה בעיר רהט, ככל הנראה על רקע סכסוך בין משפחות. היא הובאה לתחנת מד"א בעיר, שם טופלה ולאחר מכן פונתה לבית החולים סורוקה - שם מצבה השתפר ומוגדר כעת בינוני. המשטרה פתחה בחקירה לאיתור חשודים במעשה.

פראמדיקית מד"א נאדיה אסד וחובש רפואת חירום במד"א עימאד נסאסרה, סיפרו: "מדובר באירוע מזעזע, העבירו אלינו את הפעוטה כשהיא בהכרה וסובלת מפציעה חודרת בגופה. מיד התחלנו בביצוע טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות לשיכוך כאבים ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך המשך טיפול רפואי כשמצבה מוגדר קשה".

מהמשטרה הוסיפו כי "מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא ניסיון לבצע נקמת דם במסגרת סכסוך משפחות בעיר. שוטרי תחנת רהט פתחו בחקירת נסיבות המקרה ופועלים במקביל לאיתור החשודים במעשה".

אביה של התינוקת סיפר כי "היינו במרפסת, אחרי שסיימנו את ארוחת הערב נכנסתי בפנים והבנות נשארו. שמעתי ירי ואימא שלהן אמרה 'תיכנסו פנימה'! הבת שלי בת ה-12 נשארה עם אחותה הקטנה, כשהרימה אותה התחילה לרוץ לאימא והדם התחיל לנזול. היא החליקה על הדם. היא לא הבינה מה קרה. עד שלא הגענו לאמבולנס לא הבנו איפה היא נפגעה. כל הפנים והבגדים של הבנות היו דם.

אנחנו שומעים יריות אצלנו ברהט 24 שעות ביממה, שמונה ימים בשבוע! אשתי חשבה שהיא מאבדת את הילדה בידיים. הרופאים היו צריכים לטפל גם בה. כוחות המשטרה הגיעו למקום והרגיעו את הבנות. הם עשו את העבודה. אני לא יודע למה המצב נמשך. אני לא חושב שהילדים ירצו לחזור למרפסת. אני לא נותן לילדים להסתובב בחוץ בערב. שמונה וחצי בערב אני לא נותן להם להיות בחוץ. וזה קרה דווקא בבית, בקומה השניה".