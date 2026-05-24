הרוג ושלושה פצועים, בהם אחד במצב אנוש, באירוע ירי שהתרחש היום (ראשון) באום אל-פאחם. לפי המשטרה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.

מצבם של שני הפצועים הנוספים הוא בינוני, כוחות גדולים הוזעקו למקום בעקבות האירוע. הדיווח הראשוני למד"א התקבל לקראת השעה 15:00, חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים העמק את הפצועים. מותו של אחד הפצועים במצב אנוש נקבע בהמשך.

תיעוד מבצעי מד"א

חובשי רפואת חירום במד"א סלים סעד ועומר קיואן סיפרו: "הגענו לאירוע אלימות קשה. חברנו למספר פצועים שסבלו מפציעות חודרות ומשמעותיות בגופם, בהם שני פצועים במצב אנוש ושני פצועים במצב בינוני. הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני במקום, ותוך המשך הטיפול פינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".