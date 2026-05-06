חשד לנקמת דם בקלנסווה: שני צעירים נרצחו ואחד נפצע קשה מירי ברכב

חשד לנקמת דם: עבד אלכרים ומוחמד אזברגה, בני דודים בני 19, נורו למוות במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) בעת ששהו ברכב בקלנסווה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את השניים - לצד פצוע נוסף במצב קשה - כשהם סובלים מפציעות חודרות. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מאיר בכפר סבא, שם נקבע מותם של השניים. הפצוע הנוסף מאושפז במצב קשה.

עם קבלת הדיווח בשעות הלילה המוקדמות, כוחות תחנת טייבה ומרחב שרון הגיעו לזירה והחלו בסריקות נרחבות לצד מצוד אחר החשודים שנמלטו. מפקד מחוז מרכז קיים הערכת מצב מיוחדת בזירה יחד עם כלל גורמי המקצוע והחליט להטיל את המשך החקירה על ימ"ר מרכז.

לפי סעיף 27 א'

פרמדיקים שהגיעו לזירה תיארו מראה קשה של רכב ובו שלושה פצועים ללא דופק ונשימה, עליהם נאלצו להילחם על מנת להציל את חייהם במהלך הפינוי לבית החולים.

האירוע הלילה מצטרף לרצף רציחות מזעזע בתוך ימים ספורים: ביום ראשון נורה למוות האדי סואעד במרכז הכביש בשפרעם, ובסוף השבוע נרצחו שני צעירים ממשפחת אבו גאנם בעת שנסעו ברכבם בכביש 431 סמוך לרמלה.

גל הרציחות הנוכחי מהדהד את ממצאי השנתון הסטטיסטי של המשטרה ל-2024 שפורסם השבוע, המציג שפל באמון הציבור בארגון. מהדו"ח עולה כי לאחר עלייה זמנית ב-2023, נרשמה צניחה בכל מדדי הביטחון האישי וזכויות האזרח, רק 35% מהמשיבים הערבים סבורים כי המשטרה מכבדת זכויות אזרח או מפעילה כוח באופן סביר - ירידה חדה לעומת שנים עברו. במשטרה ציינו כי ממצאי הסקר, המשקפים מגמת ירידה ארוכת שנים בשביעות הרצון, ישמשו ככלי עבודה לשיפור השירות לאזרח.