חודש לאחר הרצח המזעזע של ראש הישיבה בנתניה, הרב עמוס גואטה ז"ל, שהסעיר מדינה שלמה בראשון ביולי, תיק החקירה המלא נחשף הערב (ראשון) לראשונה ב"מהדורה המרכזית". ראש דסק הפלילים ב-i24NEWS לי עייש מביאה הצצה בלעדית אל מאחורי הקלעים של חקירת המשטרה: הראיות המפלילות, העדויות הדרמטיות, הרגע שבו נשבר הנאשם בחדר החקירות, והשחזור המצמרר של מסע הרצח - מהרגע שבו הגיע החשוד אל בית הרב ועד ללכידתו.

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בכל בוקר, עוד לפני הזריחה, הכל כאן מתנהל כמעט באותו הסדר. המתפללים מגיעים לתפילת הנץ, בבית המדרש כבר מתחילים ללמוד, ומעבר לשביל הקטן, בביתו הסמוך, הרב עמוס גואטה מקבל אנשים שמבקשים ברכה, עצה או תפילה. עשרות אנשים פוקדים את הבית הזה מדי יום, אבל בבוקר הראשון של חודש יולי - השגרה הזאת נשברה. צעקה אחת הקפיצה את המתפללים.

בתוך שניות הם רצים אל הבית. בחדר השינה הם מוצאים את הרב עמוס גואטה דקור על מיטתו. זמן קצר לאחר מכן, בבית החולים לניאדו, נקבע מותו.

בזירה הזאת, מתחילה אחת מחקירות הרצח החריגות שניהלו חוקרי ימ"ר שרון. כדי להבין איך אדם נכנס לביתו של הרב ובתוך שניות רצח אותו, חזרנו עם מפקד היחידה אל המקום שבו הכל התחיל. באותו בוקר נמצא בבית גם עוזרו של הרב. זמן קצר אחרי הרצח הוא מוסר לחוקרי ימ"ר שרון עדות מפורטת, כזו שתהפוך לימים לאחת הראיות המרכזיות בתיק.

מתוך הודעתו של עוזר הרב, עד הראייה: "ראיתי אותו, את בנימין עומד בכניסה ומבקש, אפילו מתחנן, רק קצת לקרוא פרק תהילים ליד הרב. אני זוכר שהוא הדגים לי עם האצבע 'רק דקה'. הוא אמר במילים 'תן לי רק דקה'. אמרתי לו שהרב ישן, תן לו קצת זמן לנוח, אך הוא ממש התחנן ואמרתי לו יש לך רק דקה לגשת. אני הייתי עם הגב אליו, אך זה היה עניין של כמה שניות. הוא נעמד ממש סמוך למיטה של הרב, לרגליים של הרב, מרחק ביני לבין החשוד מטר בערך".

מה שקורה אחר כך נמשך שניות בודדות, אבל עוזר הרב זוכר כל פרט. "בנימין התחיל להתפלל. הוא עשה צעד אחד קדימה לכיוון גופו של הרב כאשר הרב ישן, תוך כדי ראיתי את בנימין שולף סכין מתחת לחולצה באזור הבטן ונותן דקירה ממש עוצמתית לרב. ישר קפצתי ותפסתי לו את היד, הוא משך אותי ודקר את הרב פעמיים או שלוש ואז נשמטה מידיו הסכין. הוא נכנס למצב של קרב ואז פתח את הדלת וברח".

בזמן שחוקרי הזיהוי הפלילי עדיין עובדים בזירה, צוות אחר של חוקרי ימ"ר שרון כבר מתחיל לשחזר את מסלול הבריחה - מצלמה אחר מצלמה, רחוב אחר רחוב.

הוא לא רץ. לא מסתתר. הוא לא מחליף בגדים - הוא פשוט ממשיך ללכת. אבל הוא לא יודע שכמעט כל צעד שלו מתועד. כמה דקות אחרי הרצח הוא נכנס לבית חבד. משם הוא ממשיך אל המקווה. לפי ממצאי החקירה, החוקרים סבורים שהוא ניסה לשטוף ולהעלים סימנים שהותיר אחריו.

עכשיו בנימין פרידריך כבר יושב בחדר החקירות. החוקרים בטוחים שיש בידיהם את האיש שביצע את הרצח, אבל הם עדיין לא מבינים מה הוביל אותו לעשות זאת. במשך שעות הוא כמעט לא מדבר. במקום לענות לשאלות, הוא מסמן בידיים, ממלמל לעצמו ולעיתים מתעלם לחלוטין מהחוקרים. החקירה מגיעה למבוי סתום ואז הם מחליטים לשנות כיוון. הם מוציאים אותו מחדר החקירות, לא לעוד חקירה - אלא לשיחה שנראית לגמרי אקראית, בלי שאלות על רצח, בלי עימות, בלי לחץ. המטרה פשוטה, לגרום לו לשכוח לרגע שהוא נמצא בחקירה.

החוקרים מבינים שהתרגיל הצליח. אבל למה שהם עומדים לשמוע ממנו, גם הם לא היו מוכנים. בנימין מספר: "דקרתי 4 פעמים. הגעתי בשעה 05:30, כשנגמרו הדקירות דיברתי עם הבן אדם שאמרת את השם שלו. הוא ברח, הבן אדם שנמצא מולך תקף אותו.

על השאלה מדוע דקר את הרב השיב בנימין: "זה כבר לא משנה, השאלה שנשאלת עכשיו היא אם הלכה למעשה יש לך הוכחות שהבן אדם שנמצא מולך דקר את הקקה הזה ועוזרו ראה את הכל. למה יש חקירה בכלל? למה לא סוגרים את הדיון? תודה רבה ואני ברוך השם, הכל בסדר, הבן אדם שנמצא מולך סכיזופרני אחד גדול. תודה רבה".

"הבן אדם הזה משיח שקר. הבן אדם שנמצא מולך סכיזופרני אחד גדול. חייב בית חולים דחוף דחוף, תדע לך שמשיח...", אמר, "בן אדם שנמצא מולך מצטער על זה שהוא לא טרף עם השיניים שלו את העורק הראשי בצוואר. הבן אדם שנמצא מולך מאד מצטער שהוא לא הכניס את האצבעות שלו בעיניים של הבן אדם להפוך אותו עיוור. הבן אדם שנמצא מולך סכיזופרני אחד גדול השם יתברך ויברך אותך. הבן אדם משחק אותה מאד גדול".

חודש חלף מאז אותו בוקר. החקירה הסתיימה, כתב האישום הוגש. אבל כאן, בבית הכנסת, בבית המדרש ובביתו של הרב עמוס גואטה, השגרה עדיין לא חזרה באמת. בכל בוקר המתפללים שבים לאותו שביל, לאותו מסדרון ולאותו החדר. ועדיין מנסים להבין איך אדם שביקש רק דקה, יצא משם אחרי שרצח את הרב.

במקביל לחשיפת חומרי החקירה, הגישה ביום חמישי האחרון עו"ד נעמי לוינוב מפרקליטות מחוז מרכז כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נגד בנימין פרידריך, דר רחוב בן 36, בגין רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והחזקת סכין שלא כדין.

כתב האישום מגולל בצורה קשה את הדקות האחרונות של האירוע: פרידריך הגיע אל ביתו של הרב בישיבה כשהוא חמוש בסכין שהסתיר מתחת לבגדיו. בתואנת שווא לפיה הוא מעוניין להתפלל לצד ראש הישיבה, הצליח להסתנן לתוך חדרו הפרטי.

לאחר שמלמל מילות תפילה, התקרב פרידריך במפתיע אל מיטתו של הרב, שלף את הסכין ודקר אותו בעוצמה רבה. עוזרו האישי של הרב שהה במקום, הבחין במתרחש ופתח במאבק פיזי עיקש עם התוקף בניסיון להציל את הרב.

העוזר נפצע במהלך העימות, אך חרף ההתנגדות, הצליח הנאשם להשתחרר ולדקור את הרב שלוש דקירות נוספות, בטרם נמלט מן המקום והותיר את הרב מתבוסס בדמו. הפרקליטות ביקשה לעצור את פרידריך עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.