פרסום ראשון: החשודים בהשלכת הכלב נוקי למדורה שוחררו למעצר בית | לי עייש

החשודים בהשלכת הכלב נוקי למדורה באזור אילת בל"ג בעומר, שוחררו היום (שלישי) ממעצר. השניים, עובדי מלון יוקרה שוחררו למעצר בית של חמישה ימים. נזכיר: לפני מספר ימים פרסמנו על תפנית בחקירה, לאחר ניתוח תיעוד מהזירה שבו נראה לכאורה אדם אחר אוחז בכלב סמוך למדורה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עו"ד ספיר פרדו שמייצגת את החשוד סאמי ברסום מסרה בתגובה: "עמדתי על חפותו של מרשי מיום המעצר ומשטרת ישראל ביצעה חקירה בעצלתיים. הדו"ח הפורנזי שהוצג על ידנו לבית המשפט נתן את אמירתו הברורה כי מרשי חף מפשע". עוד הוסיפה כי "מרשי נעצר על לא עוול בכפו - כל 'חטאו' הוא כי פעל כדין ודיווח על כלב שרוף במדורה. נעשה לו ולבני משפחתו עוול גדול - שמם ופרנסתם נפגעו, הם הושפלו קשות בכל מדיה ורשת על לא כלום. מרשי היום יותר מתמיד עומד על חפותו ויפעל כעת למיצוי הדין מול אלו שביצעו בו משפט שדה".

הכלב שהושלך לאש שייך למשפחה בקיבוץ נווה חריף שבמהלך ערב ל"ג בעומר ניסו לאתר את הכלב ואז עודכנו שנמצאה גופתו במדורה. ביום ראשון נחשף ב-i24NEWS תיעוד בלעדי של החשודים בסביבת המדורה.