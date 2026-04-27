גבו פרוטקשיין וסחטו, בלהב הקימו עסק פיקטיבי למעקב: פרשת שחיתות חמורה בחברות שמירה מוכרות

המשטרה הקימה חברה קבלנית לפיתוי סחיטה: פרשיית פרוטקשיין חדשה הותרה הבוקר (שני) לפרסום, עם עיכובם לחקירה של 11 חשודים בסחיטת דמי חסות בכסות שירותי שמירה, מקבלנים באתרי עבודות באזור ראשון לציון. בין האתרים - פרויקט השפד"ן. 11 החשודים, תושבי חורה שבנגב, עוכבו לחקירה על ידי בלשי יחידת פרוטקשן דרום להב 433 יחד עם שוטרי מחוז דרום ולוחמי משמר לאומי של מג"ב.

כאמור, עם מעבר החקירה הסמויה - לגלויה, פשטו חוקרי המשטרה על עשרה יעדים ברחבי הארץ ועצרו חשודים בסחיטה וכו בעלי חברות שמירה אשר נתנו כסות חשבונאית לתשלום שנגבה מהנסחטים.

במהלך הפעילות עוכבו 11 חשודים, בני משפחה אחת, תושבי חורה שבנגב, ונתפסו רכבי יוקרה וחומר חשוד כסם. בתום חקירתם יובאו החשודים להארכת מעצר.

החקירה הסמויה מתנהלת בשנה האחרונה ביחידת פרוטקשן דרום להב 433 בשת"פ עם תחנת עיירות כנגד מספר חשודים סחיטת דמי חסות, גביית דמי חסות עבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים.

על פי החשד, בני משפחה מחורה חברו לארבע חברות שמירה מוכרות, ודרכן גבו דמי פרוטקשן מקבלנים, במסווה של "שירותי שמירה" - שלא ניתנו בפועל. השיטה: קבלנים שהגיעו לאתרים נדרשו לשלם בין 8,000 לעשרת אלפים שקלים בחודש לכל אתר. מי שסירב - ציודו ניזוק ובחלק מהמקרים אף נגנב.

במהלך חריג, להב 433 הקימה במסגרת החקירה חברה קבלנית לעבודות בניה ופיתוח וכעבור זמן מה, הגיעה פניית תשלום מצד החשודים לתשלום דמי שמירה.