"יש לי קולות שאומרים לי לרצוח": אישום נגד האב שהתעלל בילדיו

כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) נגד תושב המרכז, אב לשניים שביצע מעשים אכזריים כלפי שני ילדיו הקטנים - פעוטה בת כשנה וחצי ותינוק בן כחמישה חודשים. כתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מחוז מרכז, מייחס לנאשם 12 אישומים בגין ביצוע עבירות של התעללות בקטין חסר ישע על ידי אחראי ותקיפת קטין על ידי אחראי.

בחקירתו הראשונה שמר האב על זכות השתיקה. רק בחקירות הבאות הודה במעשים. "חנקתי את הילדים ופגעתי בהם. אם לא יטפלו בי - אני אמות או שהם ימותו. יש לי דחפים וקולות שאומרים לי ׳תרצח אותו, תכאיב׳. אני אדם אכזרי, ללא שליטה", סיפר האב.

מממצאי החקירה עלה כי האב לא מוכר כלל למערכת הפסיכיאטרית, ולא אובחן בעבר. בין היתר נקבע כי הוא מודע למעשיו, מבין את משמעותם, והתנהג בקור רוח גם לאחר שפגע בילדיו וגרם להם לאבד הכרה - ולכן נמצא כשיר לעמוד לדין.

עו"ד ספיר אזולאי ברון, התובעת מפרקליטות מחוז מרכז, סיפרה: "הנאשם תקף וחנק באכזריות את ילדיו בהזדמנויות רבות, במשך דקות ארוכות, עד שאיבדו את הכרתם. בחלק מהמקרים ניסה האב להנשים את אחד הילדים לאחר שהתעלף.

מעשי ההתעללות בוצעו במקומות שונים בבניין של המשפחה, כשהנאשם מנצל את שהותו עם הילדים לבדו, בשעות הלילה או בחדר סגור, מבלי שאיש יכול לראות ולמנוע את הפגיעה. בנס לא נגרם לילדים נזק חמור. חייהם ניצלו רק בזכות ערנות של השכן שהבחין בהתנהגות חריגה של האב בשעות הלילה, יזם בדיקה של מצלמות האבטחה בבניין ובכך הביא לחשיפת המעשים ודיווח למשטרה".

דוברות המשטרה

בעת דיון בהארכת מעצרו של הנאשם, טען כי שמע קול בראשו שאמר לו "תהרוג אותה תכאיב לה". על אף הטיעון, הנאשם נמצא כשיר לעמוד לדין. הפרקליטות מבקשת לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.