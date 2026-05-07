העימות בין נעמה שחר לחשוד באונס - והאמירה שסיבכה אותו

פרשת החשד לאונס שי לי עטרי ונעמה שחר: במרכז החקירה עומדת שאלת ההסכמה. ראש דסק הפלילים לי עייש דיווחה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" כי המשטרה ערכה עימות בין שחר לחשוד, ובעוד שעל האירועים שקדמו לאותו לילה - ההתכתבויות, השיחות והמפגשים אין מחלוקת, החוקרים כן מזהים "חוסר סנכרון" לגבי מה שקרה בזמן אמת.

במרכז החשד לפער - אמירות שמסר החשוד שחיזקו על פי גורמי החקירה את החשד נגדו. כך, במהלך העימות אמרה שחר לחשוד: "היינו במסעדה, שתינו קוקטייל… אני זוכרת שהקאתי" - והוא השיב: "לא זוכר שהיינו במסעדה".

בזמן אמת סיפרה נעמה שחר לשני חברים על מה שלטענתה התרחש - במשטרה מתכוונים בימים הקרובים לגבות מהם עדות. כמו כן, יומן אישי שכתבה שבועות לאחר האירוע - הועבר לידי החוקרים.

במקביל, במשטרה בודקים אינדיקציות לקורבנות נוספות - אחת מפעולות החקירה המרכזיות שעליהן הורתה הפרקליטות במסגרת התיק. ההערכה: כבר ביום שני הקרוב יוסר צו איסור הפרסום על שמו של החשוד.