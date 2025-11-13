הפרה צו פרסום: טלי גוטליב חשפה את זהות הניצב החשוד

בניגוד לחוק, חברת הכנסת מהליכוד טלי גוטליב חשפה היום (חמישי) זהותו של הניצב שעוכב לחקירה על ידי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

בפוסט ברשת X, קראה חברת ועדת החוץ והביטחון החדשה לראש מח"ש קרן בר מנחם והיועצת המשפטית לממשלה "שתי פושעות". לטענתה, נגד הניצב יש "אפס ראיות ואפס חשד".

מוקדם יותר היום דיוחנו כי מח"ש נטלה את מכשיר הטלפון של הניצב הבכיר שעוכב לחקירה בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשטרה. עוד נודע כי הוא נחקר במשך 7 שעות, שלאחריהן הורחק ממתקני המשטרה ושוחרר לביתו בתנאים מגבילים.

ל-i24NEWS נודע, כי הפרשה החדשה הובילה את המפכ"ל דני לוי לכנס את סגל הפיקוד המשטרתי לפגישת חירום. ראש יאח"ה תת-ניצב אלי מקמל, ימלא את מקומו של הניצב הנחקר.

על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. התיק נחקר על ידי צוות חשיפה במח"ש. הוא עוכב לחקירה בשעות הצהריים, כאשר לא היה ביחידה בראשה הוא עומד, ונחקר במשך מספר שעות. הקצין הבכיר צפוי להשתחרר בסיום החקירה, וצו איסור פרסום הוטל על שמו ועל יתר פרטי הפרשה.