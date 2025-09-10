מחדל בבי"ח פסיכיאטרי: רוצח אמו נמלט - וטייל בנתניה ות"א

מומלצים -

נאשם ברצח אמו, שהועבר לאשפוז כפוי בבית החולים הפסיכיאטרי שער מנשה בשל אי שפיות, הצליח להימלט בימים האחרונים לאחר שהועבר מהמחלקה הסגורה למחלקה השיקומית. חקירה ראשונית חושפת מחדל ביטחוני: גדר בגובה מטר וחצי בלבד, יחד עם ספסל צמוד, אפשרו לו לטפס ולצאת בשקט. פרסום ראשון של לי עייש במהדורה המרכזית של i24NEWS.

נודע, כי לאחר הבריחה, הנאשם צעד רגלית לכפר סמוך, משם המשיך לנתניה ובסופו של דבר הגיע לתל אביב. המשטרה פתחה במצוד והפעילה מסוק אווירי, עד שנעצר בתוך שעות על ידי שוטרי תחנת באקה והובא למעצר. בחקירתו ציין: "קפצתי מעל הגדר, רציתי לנסוע לאילת כי לא נתנו לי חופשות".

גורמים במשטרה מותחים ביקורת חריפה על ההחלטה להסתפק באשפוז פסיכיאטרי ועל רמת האבטחה בבית החולים. בעקבות האירוע נערך סיור ביקורת על ידי קציני אג״ם מחוזי והתחנה, שהגיעו למסקנה: המקום פרוץ.

תגובת משרד הבריאות: "מפאת חיסיון רפואי וצנעת הפרט לא נוכל להתייחס לפרטי המקרה. מדובר במטופל שלא היה כשיר לעמוד לדין ועל כן אושפז בהחלטת בית המשפט. המטופל יצא משערי בית החולים ללא אישור והוחזר יום למחרת על ידי המשטרה".