שני צעירים נעצרו לאחר שגנבו שבעה גורי כלבים במטרה למכור אותם
השניים נעצרו לאחר שהתקבל מידע במשטרה אודות שבעת הכלבים שנגנבו מבעליהם • הכלבים נמצאו בתוך עגלת סופר בבית באור יהודה • בתום החקירה החשודים שוחררו בתנאים מגבילים, הכלבים הועברו לטיפול גורם וטרינרי
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
שוטרי תחנת מסובים עצרו הלילה (בין שני לשלישי) שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם מאור יהודה בחשד שגנבו שבעה גורי כלבים ככל הנראה במטרה למכור אותם.
החקירה החלה לאחר שהתקבל מידע בחשד לגניבת הגורים מבעליהם. במהלך החיפושים הגורים אותרו בתוך עגלת סופר, ולאחר מכן הם הובאו לתחנת המשטרה, ומשם העוברו לטיפול גורם וטרינרי מוסמך.
כאמור, במסגרת החקירה נעצרו שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם החשודים בגניבת הכלבים, מתוך מטרה לסחור בהם. בסיום חקירתם החשודים שוחררו בתנאים מגבילים בהתאם לצורכי החקירה.
