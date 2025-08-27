"מפיק מוכר סימם אותי": התלונה שהגיש איש עסקים במשטרה
לטענת המתלונן, לאחר מפגש עסקי בין השניים הוא חש ברע והתפנה לבית החולים - שם נמצאו בגופו שרידי אקסטזי • למשטרה אמר איש העסקים כי הוא אינו נוהג להשתמש בסמים • המפיק צפוי להחקר בימים הקרובים
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
איש עסקים מדרום הארץ התלונן במשטרה כי הוא סומם שלא בידיעתו במהלך פגישה עסקית עם מפיק מוכר מאזור המרכז. כך מפרסמת הלילה (רביעי) ראש דסק הפלילים לי עייש.
לטענתו, השניים נפגשו בתחילת השבוע בתל אביב. לאחר שישבו ושתו קפה, הוא החל לחוש ברע ופונה לבית החולים, שם נמצאו בגופו שרידי סם מסוג אקסטזי.
התלונה הוגשה ביום שני. בחקירתו במשטרה הדגיש איש העסקים: "אני לא נוגע בסמים".בימים הקרובים צפוי המפיק המוכר להיחקר בתחנת המשטרה.
