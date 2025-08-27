"מפיק מוכר סימם אותי": התלונה שהגיש איש עסקים במשטרה

לטענת המתלונן, לאחר מפגש עסקי בין השניים הוא חש ברע והתפנה לבית החולים - שם נמצאו בגופו שרידי אקסטזי • למשטרה אמר איש העסקים כי הוא אינו נוהג להשתמש בסמים • המפיק צפוי להחקר בימים הקרובים

לי עייש ■ ראש דסק פלילים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■