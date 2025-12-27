המשטרה: נעצרו שלושה חשודים בהצתת הרכבים בגבעות בר

פרסום ראשון: המשטרה הודיעה היום (שבת) כי נעצרו שלושה חשודים בהצתות הרכבים ביישוב גבעות בר - שניים שביצעו את הפריצה וההצתה, וכן המשלח שהנחה את הפורצים לפעול. השלושה, תושבי הכפר הבדואי תראבין הסמוך, יצאו ליישוב היהודי בצפון הנגב כפעולת נקמה על פעילות המשטרה בכפר.

השלושה פרצו לתוך היישוב במהלך הלילה (בין שישי לשבת) כשהם רעולי פנים, והחלו בהצתת עשרות כלי רכב במקום, תוך שהם משחיתים רכבים נוספים על ידי ניפוץ שמשותיהם. על פי הודעת המשטרה, ככל הנראה ישנו חשוד נוסף המעורב באירוע.

בתוך כך הודיעו במשטרה, כי הפעילות בכפר תראבין נמשכת, וכי הכוחות כעת מכתרים את הכפר. נוסף על המעורבים בפריצה לגבעות בר, נעצרו שלושה חשודים נוספים בהפרות סדר ובמעורבות באירועי אלימות תוך שימוש בנשק צבאי גנוב.

מוקדם יותר החודש תיעוד מטריד הגיע מהיישוב גבעות בר, כאשר שתי חברות שהיו בדרך לביתן ביישוב, שמעו צרור יריות כבד שהגיע מכיוון העיר הבדואית, והטיל אימה על הילדות. בעקבות הירי הונחו תושבי היישוב להישאר בבתים מחשש לפגיעת קליעים תועים.