הרצח הכפול ברהט: 3 אחים חשודים נעצרו בסיום מרדף

בהמשך לאירוע הרצח הכפול אמש ברהט - במהלכו בוצע ירי שהוביל למותם של קטין ובגיר בני המשפחה - שלושה אחים, בני משפחה של הקורבנות, נעצרו היום (שישי) לאחר מרדף משטרתי.

לאחר שנודע על הרצח, שיצא לפועל על רקע סכסוך מתמשך בין בני דודים, פעלו כוחות משטרה גדולים במתחם המשפחה במסגרת חקירה שנפתחה.

במהלך הפעילות נעצר חשוד במעורבות באירוע, בן משפחתם של הקורבנות בשנות ה-30 לחייו. שלושה חשודים מרכזיים נמלטו מהזירה, ובמהלך הלילה אותרו ונעצרו במחלף עירון לאחר מרדף של המשטרה.

החשודים נעצרו כאמור לחקירה בימ״ר נגב, ובהמשך יובאו בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.