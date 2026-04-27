הקטטה האלימה בנהריה: הרקע - סכסוך סביב גניבת אופניים, 7 חשודים נעצרו

הקטטה בנהריה: שבעה בני אדם נעצרו היום (שני) בחשד למעורבות באירוע האלימות שהתרחש בליל חמישי ברחוב הגעתון בעיר.

במשטרה ציינו כי החשודים שוחררו בתנאים מגבילים, החקירה נמשכת וצפויים מעצרים נוספים. על פי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך סביב גניבת אופניים חשמליים.

כזכור, גם ביום העצמאות אירע אירוע אלימות קשה בספורטק ברחובות, כאשר שלושה אחים, בני 17, 20 ו-33, נדקרו במהלך קטטה ופונו לבית החולים במצב קשה ובינוני.

מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך עסקי על שטחי מכירה של דוכן פופקורן. על פי החשד, האחים הפעילו במקום דוכן פיראטי למכירת פופקורן ושתייה, דבר שעורר את זעמם של גורמים הקשורים לקיוסק קבוע הפועל במקום.