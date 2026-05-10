הפרקליטות תגיש בימים הקרובים כתב אישום נגד אלעזר ויגדורוביץ' (33), מי שנחשב ל"קצין המבצעים" של חסידות גור, כך הודיעה היום (ראשון) משטרת ישראל. ויגדורוביץ' חשוד כי עמד בראש רשת שביצעה הונאות נדל"ן מתוחכמות, במסגרתן נמכרו נכסים בתל אביב למספר קורבנות במקביל תוך זיוף מסמכים וגריפת מיליוני שקלים.

הבריחה והדרמה בטיסה

ויגדורוביץ' הצליח לחמוק מהארץ עם תחילת החקירה והסתתר בחו"ל תחת זהות בדויה. במהלך המרדף נרשם אירוע חריג, שנחשף לראשונה ב-i24NEWS - בעת שהיה על טיסת גירוש מארה"ב, ביים החשוד התקף לב.

המטוס נאלץ לבצע נחיתת חירום בדבלין, שם ניצל ויגדורוביץ' את המצב והצליח להימלט שוב מהרשויות.

בתום מאמצים מודיעיניים ושיתוף פעולה בינלאומי, הוא גורש מארה"ב ונחת בנתב"ג ב-21 באפריל, שם המתינו לו שוטרי מפלג ההונאה.

המשטרה הגישה היום הצהרת תובע ובקשה למעצרו עד תום ההליכים, לקראת הגשת כתב האישום הרשמי.