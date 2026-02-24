פרסום ראשון: מנהלת בית ספר יסודי בקרית גת נעצרה בחשד למעילה של למעלה ממיליון שקלים

פרסום ראשון: מנהלת בית הספר היסודי "שבזי" בקרית גת נעצרה בחשד למעילה בכספי בית הספר, כך פרסמה היום (שלישי) לראשונה ראש דסק הפלילים לי עייש. ל-i24NEWS נודע, כי היקף המעילה עומד על למעלה ממיליון שקלים, והמעצר - בוצע אמש.

כאמור, על פי החשד, במשך כשנתיים, היא נטלה לכאורה כספים שהתקבלו במסגרת תכנית מתוקצבת של משרד החינוך, באמצעות התקשרויות עם עשרות ספקים והזמנות סחורה ושירותים שלא שימשו לצרכי המוסד החינוכי. במשטרה חושדים כי הכספים הללו הועברו לצרכיה האישיים ולבני משפחתה.

בין הרכישות שיוחסו לחשודה: קרם גוף, בשמי יוקרה, מוצרי מזון ובהם שוקולדים ופחיות רד בול בשווי אלפי שקלים. במשטרה מעריכים כי מדובר במאות עסקאות. עשרות ספקים זומנו ויזומנו לעדות, ונוספים צפויים להיחקר במסגרת הפרשה.

מנגד, המנהלת מכחישה את החשדות. לטענתה, המנהלנית הקודמת ואב הבית היו אחראים בפועל על ביצוע ההזמנות והרכישות, והסחורות שהוזמנו הגיעו ללא פירוט מלא של המוצרים.

מטעם הורי בית הספר נמסר: "בית הספר נמצא במצב מצער, אנחנו סומכים על מערכת האכיפה והמשפט יעשו את תפקידם".