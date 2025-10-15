"לטבוח בו עם אקדח": שני צעירים איימו לרצוח את רה"מ ונעצרו

תושב ירושלים בשנות ה-20 לחייו נעצר אתמול (שלישי) בחשד שאיים לרצוח את ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתוך כך, נעצר חשוד נוסף שאיים גם הוא לרצוח את נתניהו ואת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

הצעיר חשוד בפרסום פוסט ברשת החברתית "אינסטגרם" לפיו הוא מאיים לפגוע בראש הממשלה וכותב: "בא לי לטבוח בו, לטבוח בו עם אקדח". בהחלטת בית המשפט על מעצרו נכתב כי החשוד טען שהוא אמור להתאשפז בקרוב בקהילת "מלכישוע" בשל היותו מכור לשימוש בחשיש.

עוד נכתב בהחלטת בית המשפט כי "פעולות החקירה ברובן הסתיימו ועל כן אין בכך עילה למעצרו, אך עם זאת מצבו הכללי וצורת דיבורו מעלים חשש כי מצבו הנפשי אינו תקין, ומשום כך אני מורה לפסיכיאטר המחוזי להגיש חוות דעת בעניינו של המשיב, אחריותו למעשיו וכשירותו לעמוד לדין".

בתוך כך, המשטרה עצרה היום תושב ראשון לציון בחשד שאיים על חייו של ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים והבוקר הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

החשוד הגיע לשערי בסיס צבאי במרכז תל אביב, והתבטא כי בכוונתו לרצוח את ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים. שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון שהוזעקו למקום איתרו את החשוד, בן 46, תושב ראשון לציון, ועצרו אותו תוך שהוא ממשיך באיומיו כלפי נבחרי הציבור והשוטרים שביצעו את המעצר.

החשוד נחקר בתחנת המשטרה ולאחר מכן הובא להארכת מעצרו בבית המשפט, אשר קבע כי מעצרו יוארך עד היום.