כנופיית הרימונים: תיעודי העבריינים שהטילו אימה על הרצליה

תיעודים חדשים ובלעדיים, דקה אחר דקה, מפענוח מכת רימוני הרסס וההצתתות נגד עסקים בהרצליה, בלב שכונת מגורים. העבריינים, תועדו כשהם מנפצים ומנסים להצית את אחת החנויות בעיר - ואז נמלטים. המשטרה, שמנהלת אחריהם מרדף, מצליחה לאתר את נתיב הנסיעה של הקבוצה - ותיעוד שיחת וידאו של החשוד המרכזי, שצילם בפלאפון שלו את ההתרחשות בתוך הרכב בדרכם לזירה.

רפ"ק גיא ערכה, מספר כי למד מהתנהלות העבריינים שמדובר בניסיון להפעיל לחץ על בעלי העסקים במתחם בעיר, עם הוצאת מכרזים לחנויות בה. איתן חיימוביץ', תושב האזור, מספר כי באחד הלילות שמע רעש בזמן ניסיון הצתה אחת החנויות, ובעקבות כך רץ לכיוונה - אך הכנופייה כבר נמלטה, והוא עסק בפעולות כיבויה.

בתום המרדף, נעצרו שלושה גברים החשודים כחברי הכנופייה, נגדם הוגשו כתבי אישום בשני אירועים מרכזיים. רפ"ק ערכה מספר כי מדובר ב"עבריינים מנוסים עם עבר עשיר פלילי, הם מנוסים, משופשפים, גם בחקירות עצמן, מדובר בחבר'ה שזו העבודה שלהם - לצערי הרב".