תיעוד בלעדי: החשוד יוצא מהרכב, משליך רימון לבניין ונמלט

לידי i24NEWS הגיע תיעוד בלעדי ממצלמות האבטחה אשר חושף את רגע השלכת הרימון לעבר בניין מגורים בשכונת "בית בפארק" הלילה (ראשון) באור יהודה.

בסרטון נראה רכב מגיע לזירה, כאשר לפתע אחד החשודים פותח את הדלת, יוצא החוצה ומשליך את המטען הישר לעבר המבנה. מיד לאחר ההשלכה, נראה החשוד נמלט במהירות מהמקום ברכב המילוט, שניות ספורות לפני שהרימון מתפוצץ ומרעיד את השכונה.

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תיעוד נוסף מציג גם את עוצמת ההדף ואת הנזק שנגרם לרכוש בבניין המגורים כתוצאה מהפיצוץ העז. בעקבות האירוע, הוזעקו למקום כוחות גדולים של משטרה שהחלו בסריקות אחר הרכב הנמלט.

מדוברות המשטרה נמסר כי "במוקד 100 של משטרת ישראל התקבלו מספר דיווחים על שמיעת פיצוץ בשכונת בית בפארק באור יהודה". עוד הוסיפו במשטרה כי שוטרי תחנת מסובים, שהגיעו במהירות לזירה ברחוב חרמון, "פתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע ואיסוף ממצאים מהזירה".

האירוע התרחש שעות ספורות בלבד לאחר שהמשטרה הכריזה על פענוח אירוע השלכת רימון רסס קודם בעיר, שאירע בחודש מאי האחרון ברחוב יצחק רבין ובו נפצעו חמישה אזרחים. מדוברות המשטרה נמסר מוקדם יותר היום כי "במהלך חקירה סמויה ואינטנסיבית הצליחו החוקרים להגיע לזהותם של החשודים" - שלושה תושבי יפו וחולון - שנגדם הוגשה היום הצהרת תובע, לא רק בגין הרימון ההוא, אלא גם בגין שורת אירועי ירי והצתות רכבים בחולון, בת ים וראשון לציון.