בית המשפט המחוזי בחיפה זיכה היום (ראשון) את אדוארד קצורה מרצח הנערה יעל מלניק. קצורה, הורשע בעבירות של גרימת מוות ברשלנות, בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי תלות והפרת הוראה חוקית.

קצורה הכיר את יעל כשהייתה בת 17, במסגרת עבודתו כאח במחלקת נוער במרכז לבריאות הנפש "מעלה הכרמל", בה הייתה מאושפזת. בשעות הבוקר בחודש אוקטובר 2021, הגיעו השניים לאתר בניה בקרית מוצקין וחפרו בחול קבר - אליו נכנסה יעל. המורשע, הכניס לפיה צינור שדרכו היא נשמה ולאחר מכן כיסה אותה בחול, כחלק מ"טקס" שסוכם בין השניים.

גופתה אותרה לאחר שעזב קצורה את אתר הבניה, כשהיא מכוסה בחול והצינור מונח לידה. בית המשפט הטיל ספק בטענה כי המורשע הוציא במכוון את הצינור מפיה, בשל קשיים ראייתיים וכן חוות דעת רפואית שהוגשה ונוגעת לנסיבות מותה. לפי החוות דעת, קיימת אפשרות לפיה מותה נגרם עקב עלייה ברמת הפחמן הדו-חמצני בגופה - שהביא לאיבוד הכרתה וכתוצאה מכך היא שאפה חול שחדר לדרכי נשימתה.

עם זאת, בית המשפט הדגיש כי אין בזיכויו של קצורה מסעיף הרצח כדי להפחית מחומרת מעשיו. בהקשר זה, נקבע כי מעשיו אפשרו את ביצוע ה"טקס" שהביא למותה. עקב כך, הוא הורשע בעבירה של גרימת מות ברשלנות, ובנוסף, בסעיף של בעילה אסורה בהסכמה, תוך קביעה כי ניצל את תלותה של יעל מלניק בת ה-17 בו.