תיעדו את עצמם יורים לעבר בתים ורכבים - ונעצרו תוך שעות

שני צעירים תיעדו את עצמם יורים הלילה (שבת) לעבר בתים וכלי רכב בעיר סח'נין ונעצרו כעבור שעות על ידי המשטרה. השניים, הובאו לחקירה ויובאו בהמשך בפני בית משפט לדיון בהארכת מעצרם. אין נפגעים באירוע.

האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות, המשטרה מסרה כי "עם קבלת הדיווח, ולאחר שהופץ סרטון המתעד את פעילות העבריינים, הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לעצור שני חשודים באירוע". השניים הם תושבי העיר בשנות ה-20 לחייהם.

כזכור, בתחילת השבוע נהרג השוטר ניב פרץ מירי במהלך פעילות מבצעית, כאשר כוח משטרתי ביצע מרדף אחר טרקטורון עם חשודים עליו בשטח פתוח סמוך למעלה עירון. גופתו של הבלש הועברה למכון לרפואה משפטית, כאשר כל הכיוונים נבדקים, כולל האפשרות כי נפגע מירי כוחות משטרה בשוגג. שני חשודים באירוע נעצרו בפעילות משותפת יחד עם השב"כ, שבאופן חריג לקח חלק בפעילות הכוחות.