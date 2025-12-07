שוטר יס"מ שהואשם בתקיפת מפגין לאחר ששאל לשמו - זוכה

שוטר יס"מ שהואשם בתקיפת אזרח באלה לאחר ששאל לשמו זוכה היום (ראשון) בבית המשפט, שקבע, "המתלונן זוהה כמפר סדר". השוטר, המשרת במחוז ירושלים, הואשם בביצוע עבירות של תקיפה ותקיפה הגורמת חבלה בשל תקיפת מפגינים במחאה של פעילי ימין ליד בית משפט העליון ב-2022.

בנוסף הואשם בתקיפת אישה ונער במהלך פיזור הפרת סדר אלימה בחודש רמדאן בהר הבית באותה שנה. האישום נגדו הוגש אחרי שבמח"ש כבר החליטו לסגור את התיק אך לבסוף הגישו נגדו כתב אישום.

המתלונן, דוב מורל, העיד במח"ש כי השוטר הכה אותו באלה שוב ושוב לאחר שניגש אליו וביקש ממנו להזדהות תוך שהוא מתעד אותו - כעיתונאי עצמאי. בנוסף, הוא הציג גם תיעוד בו השוטר מכה אותו באלה.

אולם שופט השלום עמיר שקד קיבל את גרסת השוטר לפיה השתמש בכוח בהתאם לנהלים לאחר הוראת פיזור על ידי קצין. לטענתו, המתלונן הפתיע אותו מאחור ולאחר שהוא קרא לו להתפזר, כי היה נראה לו שהוא אחד ממפרי הסדר, הוא סירב להתפנות ואז הכה אותו עם האלה.

לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

השופט ציין כי בתיעוד ממצלמות גוף נראה כי גם לאחר שהשוטר הזדהה בפניו המתלונן, השני נשאר במקום ולאחר מכן נדחף בידי השוטר. "הנאשם פיזר את המתלונן באמצעות מכה לירך", "בהתאם לנוהל", ציין השופט שקד בהחלטתו.

עוד ציין שקד כי "בבוא בית המשפט להכריע את דינו של שוטר אשר מבחינתו ביצע את עבודתו נאמנה ומבחינת המאשימה חרג מסמכויותיו, מבקשים הצדדים כי ביהמ"ש יכנס לנעליו של השוטר בעת מילוי תפקידו - וזאת בבחינת חכמה שבדיעבד, בקשה אשר אין חולק שהינה קשה מנשוא וזאת לנוכח הנסיבות בהן מצוי השוטר בעת מילוי תפקידו בכלל ובפרט במציאות הביטחונית בה אנו חיים".

באשר לאישום השני, גם בו זוכה, הואשם כאמור שתקף באלה תושבת מזרח ירושלים בעת פיזור סדר בהר הבית בזמן שעמדה ברחבה וצילמה את המתרחש. "מצאתי לקבל את גרסת הנאשם לפיה כיוון לרגלה לפי הוראות הנוהל, המתלוננת עצמה הודתה בחקירתה הנגדית כי השוטר התכוון לפגוע ברגל שלה ולא ביד, זאת משום שהיא ניסתה להגן עם היד על הרגל שלה".

טענה נוספת של המתלוננת שדחה השופט כי לא היה צורך לפזר אותה בכוח, מאחר והיא לא התנגדה באופן אקטיבי לפיזור וכי הוא לא נתן לה הזדמנות סבירה להתפזר, "שוטרים העידו כי האירוע היה קרב של ממש, מסכן חיים, חריג בעוצמתו במסגרתו הוחלט על פריצה להר הבית ופינוי כל המתקהלים מההר. לא מצאתי כי ניתן לקבל את הטענה לפיה מדובר במתלוננת אשר נקלעה שלא ברצונה לאזור ההתפרעויות בהר הבית", כתב שקד בהחלטתו.

מפקד היס"מ במועד הרלוונטי לכתב האישום הוא נצ"מ דביר תמים, העיד בבית משפט על ההנחיה שלו בפיזור מאות המתפרעים שהתבצרו בהר הבית ברמדאן 2022 וחשף כי הוגבלו מלהשתמש בנשק חם בגלל הרגישות של האתר.

תמים אמר כי "ביציאה מהמסגד הם (המתקהלים, ש.ה) בנו פשוט חומת ביצורים, לא פחות מזה, לא פחות מזה". הם "לקחו פיגומים, הביאו פיגומים, בנו חומה לאורך של 50, 60, אולי אפילו 70 מטר, ובגובה של 43 מטר", הסביר, והוסיף, "ממש חומה עם חרכי ירי, ממש ככה, עם תחמושת שלא מביישת מקומות אחרים בדרום הרחוק של הארץ".

עוד הוסיף תמים, "אני יכול להגיד לך כבוד השופט, שבאחד האירועים האלה באופן אישי נפצעתי, פעמיים". "מדובר באירועים שהם אירועים חמורים. זה אנשים שמנסים להרוג אותך".

"אני רוצה רגע שיהיה ברור", "רגע לפני שאני פורץ אני מבצע הרעשה, אני משתמש בעשרות של רימוני הלם, אני משתמש בעשרות של טילי גז מדמיע, אני משתמש בכדורי ספוג, אני משתמש במערכת כריזה", אמר תמים. "כל מי שנכנס, כל מי שנמצא בשטח הר הבית מרגע הפריצה" אני כמפקד "רואה אותו כאחד שעלול ויכול לסכן את החיים שלי הלכה למעשה. ומרגע שאנחנו נכנסים פנימה, אנשים נורמטיביים לא אמורים לשהות בשטח הר הבית. נקודה", הוסיף.

ממח"ש נמסר בתגובה: "הכרעת הדין נלמדת במחלקה לחקירות שוטרים אשר שוקלת בימים אלו את המשך צעדיה בתיק".