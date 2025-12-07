תמורת אלפי שקלים, מתחת לאף של מערכת הביטחון: מאבטחי יישוב ביו"ש נעצרו בחשד להברחת שב"חים

מאבטחים של היישוב גבעת זאב, שהופקדו על כניסת תושבים בלבד, נעצרו בחשד כי הפכו את המחסום לשער הברחה מאורגן של שוהים בלתי חוקיים לישראל תמורת תשלום - כך הותר לפרסום הלילה (בין ראשון לשני). מהחקירה עולה כי החשודים פעלו בשיטתיות ובמשך תקופה ארוכה.

מהחקירה עולה כי החשודים ניצלו את תפקידם כמאבטחי המחסום, גבו אלפי שקלים עבור כל רכב שהעביר שב"חים, ובכך צברו, כל אחד מהם, לכל הפחות עשרות אלפי שקלים. לפי גורמים בחקירה, הרשת איפשרה הכנסת מספר עצום של שוהים בלתי חוקיים, בהיקפים חריגים. כל ההליך - מתחת לאף של מערכת הביטחון.

במשטרה מדגישים את מסוכנות המעשים, שבוצעו בזמן מלחמה, ומציינים כי הכנסת שב"חים לישראל בתקופה כזו "עלולה הייתה בקלות להתגלגל לאירועי טרור". בחקירה עלה בנוסף כי מדובר בפרשייה רחבת-היקף שפועלת ברמה הארצית, עם מעורבים רבים מעבר למאבטחים שנעצרו.

החקירה נוהלה תקופה במתכונת סמויה, ובשבועות האחרונים הוקם צוות חקירה מיוחד ייעודי. עד כה נעצרו מספר מאבטחים ונותני שוחד, אך צפויים מעצרים נוספים של גורמים שפעלו מול מחסום "פרה פרה", ומול החשודים, שחלק מהם ניהלו בפועל את הרשת, כולל תיאומים, גביית כספים והעברת רכבי הסעות.

בין העצורים לא רק המאבטחים, אלא גם מנהלים בחברת האבטחה שהיו בין היתר אחראיים על שיבוץ העובדים במחסום. אחד אף נעצר "על חם" בזמן עבודתו, כאשר מספר שוטרי ימ"ר ירושלים עיכבו אותו. החשוד המרכזי בפרשה הינו פלסטיני תושב הכפר צאפא הסמוך למודיעין.

מהחקירה, עולה כי הוא ניהל את הרשת, קיבל כספים משב"חים שרצו להסתנן לישראל, ושיחד את המאבטחים במקום. בחקירתו הכחיש את המיוחס לו וטען כי מדובר בחיסול חשבונות של פלסטיני אחר, המסוכסך עמו ומנסה להפליל אותו.

התופעה הגוברת: אנשי כוחות הביטחון מבריחים שב"חים - תמורת כסף

מדובר בעוד פרשת הברחה בה מעורבים גורמים האמונים על ביטחון הציבור שסרחו מתפקידם. כזכור, בשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד ארבעה שוטרי מג"ב בסדיר שהבריחו פלסטינים בין מחסומים בין הכפר בידו לבין בית איכסא שבאזור הר אדר.

על פי המחירון שפרסמנו במהדורה המרכזית, תמורת שב"ח אחד, השוטרים קיבלו בין 50 ל-100 שקלים, עבור רכב קטן בין 300 ל-400 שקלים ועל מיניבוס השתכרו בין אלף לאלף וחמש מאות שקלים. וכמה עבור האמל"ח? תמורת רימון הלם קיבלו 650 שקלים ועבור מחסנית ריקה של M16 השתכרו "רק" במאה שקלים.