הרצח בירושלים: תיעוד בלעדי של העימות בין בניהו רזי ז"ל לחשודה, חודשים קודם

התפתחויות חדשות בחקירת רצח בניהו רזי בירושלים: תיעוד בלעדי שמפרסמת הערב (רביעי) ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית", חושף עימות בין הנרצח לחשודה המרכזית, בת זוגו לשעבר, חודשים לפני הרצח.

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התיעוד המדובר צולם לפני כעשרה חודשים, תקופה שבה כבר היו בתוקף צווי הרחקה הדדיים בין השניים. בסרטון נראית החשודה כשהיא מגיעה לבית סבתו של רזי, שם התגורר באותה העת, כשהיא אוחזת בבקבוק אלכוהול ומתעמתת עמו. מדובר באחד האירועים המרכזיים שבגינם התלונן רזי ז"ל במשטרה בעבר.

החשד לשיבוש: שוטרת נעצרה

לצד חשיפת התיעוד, חלה התפתחות משמעותית נוספת בפרשה: המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) עצרה לחקירה שוטרת מאגף התנועה, החשודה בשיבוש מהלכי חקירה. השוטרת החשודה היא אחותה של בת הזוג לשעבר.

על פי החשד, זמן קצר לאחר הרצח נפגשה השוטרת עם אחותה ועם חברתה של האחות, וביצעה פעולות שונות שעל פי החשד נועדו לשבש את חקירת המקרה בטרם נעצרו החשודות.

בחקירתה טענה השוטרת לטעון כי מדובר היה במפגש משפחתי תמים עם אחותה ועם אמה. לטענתה, רק למחרת, כאשר הותר לפרסום שמו של המנוח, היא עשתה את הקישור בין הדברים ודיווחה על כך מיד למפקדה הישיר.

בינתיים, השוטרת שוחררה על ידי בית המשפט בתנאים מגבילים, הכוללים שלושה ימי מעצר בית, בעוד חקירת הרצח והחשד לשיבוש מצד גורמי אכיפת החוק נמשכים במלוא המרץ.

מוקדם יותר היום, בית המשפט אישר לפרסום כי שילת חוטה (19) ומזל לינור ששון בת 50, תושבת שכונת נווה יעקב בירושלים הן החשודות במעורבות ברצח רזי בשבוע שעבר. במשטרה מייחסים לחוטה בת ה-19 מעורבות משמעותית בתכנון הרצח, אך זו מכחישה את המיוחס לה. ששון בעלת עבר פלילי חשודה בתיווך החשודים ברצח לבין בת הזוג לשעבר וחברתה חוטה. ובנוסף, גם בסיוע בהימלטות המעורבים לאחר הרצח.