שפיכות הדמים בלוד: שני פצועים באירוע ירי, 5 חשודים נעצרו

חמישה חשודים נעצרו בחשד למעורבות באירוע ירי בלוד הערב (שני), בו גם נפצעו שני אזרחים. הרקע לאירוע פלילי - ככל הנראה סכסוך בין עבריינים. פצוע אחד נפצע קשה, על פי ההערכה נפגע מירי שוטרים, פצוע שני במצב קל כתוצאה מהסכסוך.

במהלך פעילות מבצעית של המשטרה נגד סכסוכי הדמים בעיר, בוצע ניסיון לנקמת דם בין חשודים בצפון העיר. בלשי תחנת לוד ולוחמי מג"ב חתרו למגע, ביצעו ירי, ונטרלו חשוד חמוש. שניים נוספים נעצרו לחקירה. חשוד נוסף נפצע במהלך הסכסוך כתוצאה מהירי בין העבריינים ופונה גם הוא לקבלת טיפול רפואי. כתוצאה מהאירוע רכב אחד בזירה ספג פגיעות קליעים רבות - ממנו כנראה יצא הפצוע הקל.

ממ"ז מרכז, ניצב אמיר כהן, קיים הערכת מצב בזירה בלוד במסגרתה מפקדי המערכים המבצעיים והחקירתיים של המחוז סקרו את תמונת המודיעין והפעילות שנערכה עד כה בזירה וסביבתה בסיומה הטיל את החקירה על היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב שפלה והנחה להפעיל את כל האמצעים והסמכויות עד למעצר כלל המעורבים למען בטחון הציבור.

"אירוע כזה לא יעבור לסדר היום", מסר ניצב כהן, "צפויים מעצרים נוספים. נחפש אותם בכל הארץ ונביא אותם לדין. מי שיעז להרים נשק על אזרח או על שוטר לא נהסס לירות איפה שיידרש. כל אירוע כזה יענה בתגובה חריפה. אם יסכנו אזרחים אז השוטרים יבצעו ירי". בשל פציעת האזרח מאש שוטרים, המחלקה לחקירות שוטרים מעורבת בבדיקת נסיבות האירוע.

מדובר בסכסוך שנמשך מספר חודשים בין שתי המשפחות, שמקורו בריב על נסיעה פרועה שסיכנה ילדים קטנים בשכונה. במהלך החודשים האחרונים נרשמו מספר אירועי אלימות, ואף התקיימה סולחה, שלפי ההערכה נשברה באירוע הירי הערב.