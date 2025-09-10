כפי שפורסם ב-i24NEWS: אלי כהן נחקר באזהרה בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים

מומלצים -

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, אישר הבוקר (רביעי) שנחקר באזהרה במסגרת "פרשת הדרכונים" בה הוא חשוד, והוסיף בציוץ שהעלה לרשת החברתית "X" כי "בוודאי שלא נעברה עבירה פלילית או מנהלית. בכל תפקידיי בממשלה, בצה"ל ובאקדמיה - החוק היה ויהיה נר לרגלי".

עוד כתב השר כי "ליאיר נתניהו, אישיות מאובטחת, חודש הדרכון מטעמי אבטחה, מספר פעמים, על ידי מספר מנכ״לים החל משנת 2009! דרכונים הונפקו גם לשלושה ראשי ערים שפנו באופן רשמי על פי נהלי המשרד בעקבות פעילות בינלאומית במסגרת תפקידם. גם בעבר ניתנו לראשי ערים דרכונים על בסיס אותם נימוקים. גם בדיעבד החלטת המנכ״ל, מתוקף סמכותו, בארבעת המקרים בהחלט מוצדקת, ובוודאי שלא נעברה עבירה פלילית או מנהלית. בכל תפקידיי בממשלה, בצה"ל ובאקדמיה - החוק היה ויהיה נר לרגלי".

בנוסף הדגיש: "חקירה זו לא הייתה אמורה כלל להיפתח - אבל כאזרח שומר חוק מרגע שנפתחה אענה על כל השאלות באופן מלא".

לפני כחודשיים, פורסם ב-i24NEWS שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרה מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן, אישרו לאחרונה לחקור באזהרה את השר כהן בפרשה. לפני כשנה נחשף כי חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 הגיעו למטה משרד החוץ בירושלים, ערכו חיפוש במשרדים ותפסו חומרים, לאחר שהונפק דרכון דיפלומטי ליאיר נתניהו שלא כדין ולעוד מספר פעילים במפלגת הליכוד. למעשה, נפתחה חקירה סמויה מספר שבועות קודם לכן, בנוגע לחשד להנפקת הדרכונים הללו, לאחר שכלל האישים שקיבלו אותם לא עמדו בתבחינים לקבלת דרכון דיפלומטי.