הנהג שדרס למוות את יוסף אייזנטל ז"ל שוחרר למעצר בית

בדיון שהתקיים היום (חמישי) בבית המשפט המחוזי בירושלים, שוחרר למעצר בית של שלושה ימים הנהג פחרי חטיב, בן 50, שנחשד בדריסה למוות של יוסף אייזנטל ז"ל במהלך הפגנה בעיר. השופטת תמר בר אשר בחנה את הסרטונים והטענות שהוצגו, וקבעה כי אין מקום למעצר מלא בשלב זה.

עורך דינו של הנהג, ג'ד קדמאני, טען כי מדובר במצב מורכב: "אם נהג ממגזר אחר היה נקלע לאותו מצב, האם הוא היה נעצר? כנראה שלא", והדגיש כי הנהג לא פעל בכוונה לבצע פגיעה.

i24NEWS

המשטרה ביקשה להאריך את המעצר בטענה לחשד לעבירות חמורות, כולל המתה, אך השופטת ציינה כי מדובר בעבירות תעבורה שרובן טכניות, וכי מהסרטונים לא עולה כי מדובר בפעולה מכוונת או מסוכנת באופן קיצוני.

היא הדגישה כי אין הצדקה למעצר ארוך ושיבוש החקירה אינו נשקף במקרה זה. כעת, המשטרה מבקשת עיכוב ביצוע, מה שעשוי להביא לדיון נוסף בהחלטה הסופית על אופי המעצר.

‏עוד התייחסה השופטת גם לתיעודים שהוצגו בפניה מתיק החקירה ואולי שופכים אור על השתלשלות אירוע הדריסה: "בשלב מסוים ניתן להבחין בצעירים שנתלו על האוטובוס, ‏בנוסף לאלו שחסמו את המשך נסיעת האוטובוס. בהמשך לכך התפנתה הדרך והעורר החל בנסיעה יחסית מהירה מהמקום. למרבה הצער בדיעבד התברר כי שני נערים נתלו על האוטובוס".

"אחד נתלה בצידו השמאלי ועם תחילת הנסיעה נשמט מהאוטובוס וככל שעלה בידי להבין הוא נפצע באורח קל ואף ניתן היה לראות אותו נעמד על רגליו והולך מהמקום. המנוח, לעומת זאת, נתלה על חזית האוטובוס ולאחר נסיעה במשך עשרות מטרים ולמרבה הצער הוא מצא את מותו", הוסיפה.