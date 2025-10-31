נער בן 14 מיפו נעצר בחשד כי יזם משימות עבור חמאס ודאעש

המשטרה הודיעה היום (שישי) כי נער בן 14, תושב יפו בעל צרכים מיוחדים, בחשד כי פעל עבור ארגוני הטרור חמאס ודאעש, צילם אתרים עבורם ואף ניסה להכין מטעני חבלה. הצהרת תובע הוגשה נגדו, ובהמשך צפוי להיות מוגש כתב אישום.

הנער נעצר לפני שבועיים בחשד לחברות וקשירת קשר עם ארגוני הטרור, לאחר שעל פי החשד ביצע משימות עבורם ויצר איתם קשר באמצעות מיילים והרשת החברתית "דיסקורד". המשטרה אמרה כי עלה בחקירתו שהחשוד יצר קשר עם הארגונים, וסיפק להם תיעודים של מבנים, הקשורים לכאורה לכוחות הביטחון. נציין כי הוא שהה בבית משפחתו ברמאללה בעת מעצרו.

הנער, למד שפות לבד והתכתב עם בינה מלאכותית מסוג צ'אט GPT כדי ללמוד כיצד להכין מטען חבלה. בנוסף, הוא השתמש בסרטוני חמאס על מנת להיעזר בכך.

לפי המשטרה, החשוד התבטא בנושא חומר הנפץ שלמד להכין, הקשר שלו לאיסלאם והרצון שלט להפוך לשהיד. בנוסף, נאמר כי במהלך החקירה נתפסו ראיות הקושרות את הנער לעבירות המיוחסות לו, לרבות ראיות דיגיטליות במכשיר הסלולרי שלו. כאמור, כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו בקרוב.