"נשים לא עולות": כתב אישום נגד חברת קווים ונהג האוטובוס

כתב אישום הוגש היום (שני) נגד חברת קווים ונהג אוטובוס של החברה שמנע מנשים לעלות בדלת הקדמית והמשיך בנסיעה. בכתב האישום מתואר כיצד מנע פעם אחר פעם מנוסעות לעלות מהדלת הקדמית תוך שהוא מסביר להן את "מדיניותו" ואיים לעצור הנסיעה כאשר חלקן בלית ברירה נשארו בתחנה.

המקרה אירע ב-17 במרץ 2024 בשעות הערב בעיר ביתר עילית, במהלכו עלו שתי נוסעות מהדלת הקדמית, ולהפתעתן הודיע להן הנהג: "נשים לא עולות מפה, תרדי מפה, אני לא ממשיך לנסוע, אני עוצר את האוטובוס עכשיו". בעקבות איומיו, ירדו השתיים מהאוטובוס ועלו על קו אחר.

מספר דקות לאחר מכן, בתחנה אחרת ולאחר שכבר סגר את הדלת הקדמית, פתח את הדלת עבור נוסע גבר ואפשר לו לעלות על האוטובוס. לאחר שסגר שוב, דפקה על הדלת נוסעת קטינה וסימנה לו שיאפשר לה לעלות, אך זה סירב והמשיך בנסיעה, בהמשכה העלה נוסעים גברים נוספים שחלקם עמדו בפתח הכניסה ליד מושב הנהג.

האישומים המיוחסים לחברת קווים ולנהג הם אי עמידה בתנאי הרישיון, סירוב להסיע, אי קיום חובת העלאת נוסע לאוטובוס, הסעת נוסעים שלא בנוחות ובבטיחות ואי הפעלת שירות סדיר.