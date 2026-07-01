משטרת אילת השלימה חקירה חריגה אודות עשרות מקרי התפרצויות לחדרים בבית מלון בעיר, בהם נגנב רכוש מהאורחים. החקירה החחלה לפני כשבועיים, בעקבות דיווח שהתקבל אודות חשד לגניבת רכוש מחדרי אורחים באחד מבתי המלון בעיר הדרומית. חקירת המקרה העלתה דפוס פעולה לפיו אחד החשודים, עובד בבית המלון, מסר לחשוד השני כרטיס מאסטר המקנה לו גישה לכלל חדרי המלון.

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כפי שעולה מתיעוד מצלמות האבטחה בבית המלון, החשוד נכנס לעשרות חדרים באמצעות כרטיס המאסטר וגנב מהם כסף מזומן, כרטיסי אשראי, תיקים וחפציים אישיים. עוד עלה מהחקירה כי לאחר ההתפרצויות, הגיעו שני החשודים לחנויות שונות בעיר, וביצעו רכישות באמצעות כרטיסי אשראי שגנבו.

השניים נעצרו כיממה לאחר שהתקבל הדיווח אודותם, ומעצרם הוארך מעת לעת בבית משפט השלום באילת. בתום שלוש הארכות מעצר, שוחרר החשוד עובד המלון, בן 30 מאשדוד, בתנאים מגבילים.

עם סיום החקירה, המשטרה הגישה כתב אישום נגד החשוד המרכזי בתיק, בן 39 מקריית מלאכי, הכולל לא פחות מ-27 אישומים שונים, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.