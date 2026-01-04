נסגר התיק נגד אביעד גליקמן שנחשד בתקיפת עוזרת שרה נתניהו

המשטרה סגרה היום (ראשון) את התיק נגד עיתונאי חדשות 13, אביעד גליקמן, שנחשד בתקיפת העוזרת של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו.

בחודש נובמבר האחרון היועמ"שית, גלי בהרב מיארה, נתנה אור ירוק לחקור באזהרה את גליקמן בחשד לתקיפה של עוזרת רעיית ראש הממשלה, גל דבוש. היועמ"שית אמרה בעקבות הפנייה אליה כי האישור לחקירה ניתן כבר על ידי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה.

האישור ניתן כחודשיים לאחר דיון שבו כינסה היועמ"שית את כל צמרת מערכת אכיפת החוק והפרקליטות לדיון חריג על האפשרות לזמן לחקירה את העיתונאי. לפני הדיון אמרה כי היא עדיין שוקלת את ההחלטה, ומעדיפה להפיק לקחים מאירועים קודמים לפני קבלת הכרעה סופית.

כזכור, החקירה הגיעה לאחר שעוזרת רעיית ראש הממשלה התלוננה נגד גליקמן, כי דחף אותה ביציאה מדיון בבית משפט. מקרה החקירה עורר תגובות נגד באופוזיציה, שטענו כי חקירת עיתונאים באזהרה צריכה להתקיים אך ורק במקרי קיצון.