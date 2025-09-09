כתב אישום נגד תושב ראשל"צ שביצע עבירות מין בקטינה באילת

מומלצים -

כפי שפורסם ב-i24NEWS, פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שלישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד יניב גלבר (22) מראשון לציון לאחר שביצע עבירות מין חמורות בקטינה בזמן ששהתה בנופש באילת.

מכתב האישום שהגישה עו"ד רננה לוי מפרקליטות מחוז דרום עולה כי גלבר פגש במתלוננת (17.5) במלון באילת ליד הבריכה והם שוחחו. לאחר זמן מה, נכנס גלבר לחדרה של המתלוננת שם ביצע בה מעשים מגונים ואינוס, למרות בקשותיה כי יחדל ולמרות שאמרה לו שהוא מכאיב לה. בשלב מסוים הצליחה המתלוננת להשתחרר מאחיזתו של גלבר וביקשה ממנו שיעזוב את החדר, אך במקום זאת גלבר רק החמיר את מעשיו כשהוא מונע ממנה לצאת מהחדר.

יצוין כי בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד לוי כי: "המשיב הוכיח במעשיו שהוא מסוכן לציבור, כיון שפגע במתלוננת שרק הכיר, התנפל עליה המשיך במעשיו בכוח למרות בקשותיה כי יחדל, אמירותיה כי כואב והתנגדותה הפיסית למעשיו". לגלבר יוחסו עבירות אינוס ומעשים מגונים בנסיבות מחמירות.