הקימו מתחם לינה: 17 שב"חים השתלטו על מבנה בית ספר בירושלים
כוחות המשטרה פשטו על המבנה בשכונת בית צפאפא ועצרו את החשודים • בסריקות נחשף כי בתוך כותלי בית הספר הוקם מתחם לינה מאולתר שכלל חדרים, מיטות ומקלחות
שוטרי מחוז ירושלים עצרו היום (שישי) 17 שוהים בלתי חוקיים שהשתלטו על מבנה בית ספר בירושלים - והקימו בו מתחם לינה.
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בפעילות מבצעית ממוקדת של שוטרי תחנת מוריה בשעות הבוקר המוקדמות, פשטו הכוחות על מבנה בית ספר בשכונת בית צפאפא שבירושלים. במהלך הפעילות, איתרו השוטרים 17 שוהים בלתי חוקיים אשר השתלטו על חלקים במבנה.
בסריקות שערכו השוטרים במקום נחשף כי החשודים הקימו בתוך כותלי בית הספר מתחם לינה מאולתר שכלל חדרים, מיטות ומקלחות.
הפעילות המשטרתית היזומה נרקמה בעקבות תלונות שהתקבלו מהורים מודאגים בפני מפקד השיטור הקהילתי, בדבר הימצאותם של גורמים זרים במבנה לאחר שעות הפעילות, וזאת בזמן שבימים אלו מתקיימות בבית הספר קייטנות ופעילויות קיץ לילדים. החשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה.