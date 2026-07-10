הקימו מתחם לינה: 17 שב"חים השתלטו על מבנה בית ספר בירושלים

כוחות המשטרה פשטו על המבנה בשכונת בית צפאפא ועצרו את החשודים • בסריקות נחשף כי בתוך כותלי בית הספר הוקם מתחם לינה מאולתר שכלל חדרים, מיטות ומקלחות

שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה