באסל ענאן נורה למוות בגליל התחתון - כחצי שנה אחרי רצח אביו

תושב עראבה, באסל ענאן נסאר בן ה-22, נרצח ביריות הלילה (בין שישי לשבת) בעיר. אביו, ענאן נסאר, נרצח גם הוא לפני שבעה חודשים בפיצוץ רכב.

צוות מד"א שהגיע לזירה נאלץ לקבוע את מותו של נסאר בתום פעולות החייאה. צעיר נוסף, כבן 18, נפצע בתקרית באורח קשה ופונה לבית החולים זיו בצפת. המשטרה פתחה בחקירה והודיעה כי הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

הפראמדיקים ליאור גלייזר וניזאר ג'יריס סיפרו: "ראינו גבר בשנות ה-20 לחייו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. בזירה היה צעיר נוסף, כבן 18 שהיה בהכרה וסבל גם הוא מפציעות חודרות קשות בגופו, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".