כתב אישום: התחזה לבן משפחת פשע - וניסה לסחוט 2 מיליון

המשטרה הגישה אתמול (ראשון) כתב אישום נגד תושב אום אל-פאחם בן 21, שהציג עצמו כבן למשפחת הפשע חרירי וניסה לסחוט באיומים סכום של 2 מיליון שקלים מצעיר, שעות ספורות לאחר שאביו נורה ונפצע באורח בינוני.

על פי כתב האישום, ב-22 ביולי לפנות בוקר התקבל במשטרה דיווח על ירי לעבר בית באחד מיישובי הצפון, במהלכו נפצע אב המשפחה ופונה לבית החולים. באותו יום, בשעות הערב, קיבל בנו של הפצוע שיחת טלפון מאדם שהזדהה כמשויך למשפחת הפשע חרירי ודרש ממנו לשלם 2 מיליון שקלים בתוך חמישה ימים, תוך איום מפורש: "שני מיליון ותבואו לסגור… יש לכם מעכשיו עד חמישה ימים. לא רוצה להגדיל ולהתחיל להוריד לכם את הראשים".

חקירה מהירה של שוטרי המחוז הצפוני, בסיוע אמצעים טכנולוגיים, הובילה לאיתור החשוד ולעצירתו בעפולה כשהוא בתוך רכב. מהחקירה עלה כי במהלך היום התקשר שוב ושוב אל בנו של הפצוע, חזר ונקב בשם משפחת חרירי ודרש את הכסף, תוך איום כי ללא התשלום "יקרה משהו יותר גדול ממה שקרה".

מעצרו של הנאשם הוארך מעת לעת, ואתמול הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל, באמצעות פרקליטות מחוז צפון.

במשטרה ציינו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד גורמי פשיעה תוך שימוש בכלים מתקדמים, כדי לשמור על ביטחון הציבור.