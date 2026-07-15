האופנוע היוקרתי נגנב מגוש דן - ואותר חודשים לאחר מכן בכפר פלסטיני | צפו

אופנוע יוקרתי שנגנב במהלך שנת 2025 מאזור גוש דן אותר השבוע בכפר הפלסטיני חלחול, בעקבות מידע מודיעיני של יחידת "חץ יהודה" במחוז ש"י.

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בפעילות של לוחמי הזרוע המבצעית של יס"מ יהודה פשטו הכוחות על ביתו של חשוד בן 31 בכפר. במהלך החיפוש איתרו הלוחמים מחסן מאולתר שבו הוסתר האופנוע הגנוב, כשמפתחות האופנוע נמצאו סמוך למיטתו של החשוד.

החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת עציון, בעוד האופנוע הועבר לידי המשטרה לצורך איסוף ממצאים במסגרת החקירה. היום הוחזר האופנוע לבעליו, שהגיע לקבלו בחזרה מלוחמי היס"מ.