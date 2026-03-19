פרסום ראשון: אביה של הזמרת אודיה אזולאי בדרך לכתב אישום

שבועיים וחצי לאחר שנעצר, היום (חמישי) הוגשה הצהרת תובע נגד מיכאל אזולאי, אביה של הזמרת אודיה - ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום, כך נודע ל-i24NEWS. הסעיף המסתמן: סחר בסמים.

כזכור, במסגרת החקירה המתנהלת בתחנת משטרת דימונה, סוכנת משטרתית הצליחה להפליל את האב במספר עסקאות סמים. הוא נעצר בתחילת החודש.

במהלך החיפוש בביתו נתפסו חשיש, קנאביס, סיגריות אלקטרוניות עם חומר החשוד כסם, בקבוקונים עם שמן חשיש ושקיות נוספות של חומר החשוד כסם.

אזולאי טען כי הוא רוכש על בסיס קבוע שקיות קנאביס מהן הוא מפיק שמן, עוד מאז שאמו הייתה בחיים והיה לה רישיון לקנאביס רפואי. "הייתי מכין מזה שמן, גם לה וגם לי. והיום אני מפיק מזה לעצמי", אמר.