נעצר חשוד בהדלקת אבוקה בטדי - אוהדים תקפו שוטרים בתגובה

אוהד כדורגל החשוד בהדלקת אבוקה במהלך משחק של בית"ר ירושלים בכדורגל, נעצר הערב באצטדיון טדי. בעקבות האירוע החלה והתפרעות מצד קומץ אוהדי הקבוצה שתקפו שוטרים, השליכו חפצים וכיסאות לעברם וגרמו לפציעתם. שלושה חשודים נעצרו לחקירה.

במהלך מחציתו הראשונה של המשחק באצטדיון, הודלקה אבוקה ביציע המזרחי של המגרש. הודות למצלמות וניטור בזמן אמת בחפ"ק המשטרה, זוהה החשוד בעת המעשה. בשלב מסוים, במהלך התרחקותו מהמקום, נתפס על ידי קצין משטרה.

בשלב זה, התנפלו אוהדי הקבוצה על קצין המשטרה במטרה לסייע בידי חברם ולמלטו מהמקום. כוח משטרה נוסף, שנחלץ לעזרתו, הותקף אף הוא על ידי האוהדים האלימים שהחלו מיידים לעברם חפצים שונים, בהם גם כיסאות.

ארבעה קציני משטרה נחבלו קלות בראשם, בידם וברגלם, כשאחת מהם פונתה לבית החולים במצב קל להמשך טיפול רפואי. בנוסף לחשוד שנעצר בגין אבוקה, עצרה המשטרה 2 חשודים נוספים בגין תקיפת שוטרים והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה. לצד זאת, נסיבות המקרה נבחנות.

בחודש אפריל האחרון נפצע באותו האצטדיון ילד בן 7 וחצי מאבוקה שהושלכה לכיוונו במהלך משחק. הוא פונה למרכז הרפואי הדסה עין כרם, כשהוא סובל מכוויות בדרגה 2 בחזה. בעקבות המקרה מסרו אז מבית"ר ירושלים כי "אנו מגנים בתוקף כל מקרה של השלכת אבוקות ומחויבים להבטיח את ביטחון האוהדים".

ממשטרת ישראל נמסר בעקבות האירוע היום: "לצערנו, ישנם אוהדים שאינם מפיקים לקח מהמקרים החמורים המתרחשים בתחומי מגרשי הספורט, ממשיכים לעשות שימוש פוחז באמצעים פירוטכניים תוך סיכון ממשי לבטיחותם ושלומם של הסובבים אותם, ונוקטים אלימות כנגד אנשי חוק. מקומם של אלו מחוץ למגרשים למען אותו ציבור שמגיע ליהנות מחוויית ספורט. במקרים אלו, נמצה את הדין עם אותם פורעי חוק ונפעל בכל האמצעים לרבות הרחקתם".