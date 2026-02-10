פרסום ראשון: התפתחויות בחקירת היעלמות הנער מוישי קליינרמן

פרסום ראשון: מוישי קליינרמן נעדר מאז מרץ 2022, שנראה לאחרונה באזור הר מירון לאחר שנסע למקום ללא טלפון נייד. הערב (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS, פרסמה ראש דסק הפלילים לי עייש התפתחות חדשה בתיק: צוות החקירה נוקט בצעד חריג כדי לבדוק כיוונים חקירה חדשים.

במחוז ש"י של המשטרה הוחלט להיעזר בטכנולוגיה אזרחית מבוססת בינה מלאכותית, שמנתחת נתונים שלא נראו על ידי עין אנושית. ניתוח הנתונים הצליח להצביע על תוואי שטח באזור הר מירון, אשר לפי ההערכות יכול להיות המקום האחרון בו קליינרמן היה.

במשטרה טרם ידוע האם זהו אכן המקום האחרון בו היה הנער, אך נערכים לבצע סריקות במקום. במקביל נגבו עדויות חדשות. בשבוע הבא צפויים להפעיל כלי חקירתי בשם "כדור בדולח", שנעשה בו שימוש בעיקר לפענוח מקרי רצח, ולראשונה יעזור גם לאיתור נעדרים. מפקד מחוז ש"י עדכן את המשפחה בהתפתחויות האחרונות בחקירה.