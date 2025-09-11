עמוס דורון הודה בהצתה שגרמה לשריפת רכב בירושלים

מומלצים -

עמוס דורון, המפגין החשוד בהצתת רכב המילואימניק במסגרת המחאה לשחרור החטופים בירושלים, הודה היום (חמישי) במיוחס לו. בית משפט השלום בעיר האריך את מעצרו בחמישה ימים.

במשטרה מסרו כי "מדובר באירוע חמור יותר ממה שהצטייר בתחילת הדרך" והצביעו על התפתחויות נוספות בחקירה. במהלך הדיון טען דורון כי החוקרים אמרו לו אתמול שהחקירה הסתיימה וכי לא ימליצו על הארכת מעצר נוספת. השופטת יעל ענתבי שרון ציינה בהחלטתה כי החשד הסביר התחזק וקיימת התפתחות בחקירה.

בדיון שהתקיים שבוע שעבר בנוגע להארכת מעצרו אמר נציג המשטרה: "אתמול הגיע המשיב בשעות הבוקר כאשר הוא מחופש, והצית פחים באזור בית רה"מ, גרם לנזק לרכב ולרכוש נוסף - אח"כ הוא אף ברח מהמקום. ביצענו פעולות והגענו למשיב - הוצא צו מעצר למשיב אתמול - האירוע היה יכול להסתיים בצורה קשה וחמורה ורק בנס הסתיים בשריפת רכב".

עורך דינו, גונן בן יצחק אמר בדיון הקודם: "ככל שאני מבין כרגע יש איזה סרטון שלא בהכרח קשור אליו, הוא מכחיש את אותו אירוע שיוחס אליו. כלומר, ההצתה שגרמה לשריפת הרכב. הוא מתנגד לכל אירוע מהסוג הזה".