"גרם למותו בייסורים קשים": אב מהדרום נאשם ברצח בנו בן השבעה שבועות בנסיבות מחמירות

כתב אישום קשה הוגש היום (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד מאור זרח בן ה-34 מלוד, בגין רצח בנו התינוק בן שבעה שבועות. לזרח יוחסו עבירות של רצח בנסיבות מחמירות, חבלה בכוונה מחמירה והתעללות בקטין או בחסר ישע על ידי אחראי.

מכתב האישום עולה כי לאחר סכסוך בין בני הזוג, עברה אמו של התינוק להתגורר בבית הוריה בדימונה, ובהמשך הצטרף אליה הנאשם. עוד עולה, כי החל מיום למחרת הברית ועד למועד האירוע, תקף זרח את התינוק פעמים רבות ובאופן שיטתי, תוך שהוא מקפיד כי איש לא יבחין במעשיו.

בין היתר, הכה אותו בראשו ובגופו, הטיח אותו, טלטל וניער אותו בעוצמה, חנק אותו עד למצבים של אובדן הכרה, הפעיל עליו לחץ בחזהו ובצווארו, ופגע בו בדרכים נוספות גם כאשר התינוק בוכה ובחלק מהמקרים כשהתינוק מגיע כתוצאה מהמעשים עד לעלפון או טשטוש הכרה.

בלילה שבין 24 ל-25 במרץ, הסלים זרח את מעשיו נגד התינוק, תוך שהוא מוודא שאיש אינו מבחין. בין היתר, הוא חנק וטלטל אותו. כתוצאה מכך, התינוק עצם את עיניו, השתנק וחדל לנשום, אז הניח זרח את התינוק על הספה. בשלב מסוים החל זרח לבצע בתינוק ניסיונות החייאה וקרא לאחד מבני המשפחה. למקום הוזעק אמבולנס שהחל בביצוע פעולות החייאה ופינה את התינוק לבית החולים סורוקה, במצב אנוש, ולאחר יומיים נקבע מותו.

מכתב האישום עולה כי כתוצאה ממעשיו נגרמו לתינוק פגיעות קשות ורבות, ובהן דימום נרחב בחלל הגולגולת, שברים בגולגולת, שברים בצלעות ובגפיים, ונזק מוחי קשה, אשר הוביל למותו. במעשיו, כך נטען, גרם זרח בכוונה למותו של התינוק, באכזריות מיוחדת, ותוך התעללות גופנית ונפשית בתינוק.

בנוסף, האב הודה בחקירתו כי רצה במותו של בנו והתכוון לגרום למותו. בידי החוקרים סרטונים קשים לצפייה המתעדים את ההתעללות בתינוק. חוות דעת של המכון לרפואה משפטית קבעה כי מותו של התינוק נגרם מנזק מוחי חמור בעקבות חבלת ראש. האב ביצע את המעשים כשווידא שאין נוכחות של בני בית נוספים ואף הציג כלפי חוץ מצג שווא של אב מסור. בנוסף, כאשר הבחין במצלמה - דאג לנתק אותה.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה נכתב כי זרח גרם למותו של בנו, תינוק כבן שבעה שבועות בלבד, בכוונה ותוך התנהגות אלימה ואכזרית באופן קיצוני. מחומר הראיות עולה כי מדובר בנאשם מסוכן ומתוחכם שכן דאג לבצע את המעשים המזעזעים לאחר שווידא שאין נוכחות של בני בית אחרים בסביבה וביצע את זממו והתעלל בתינוק באכזריות בלתי נתפסת וגרם למותו בייסורים קשים.