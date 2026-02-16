רצח כפול באום אל פאחם: שני צעירים נורו למוות

האלימות במגזר הערבי ממשיכה להשתולל גם הבוקר (שני), כאשר שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נורו למוות בעיר. 49 נרצחים במגזר מתחילת השנה.

מהמשטרה נמסר שנקבע מותם של שני הצעירים, שזהותם טרם ידועה. שוטרי מרחב מנשה הגיעו לזירה ופתחו בחקירה לצד פריסת מחסומים באיזור, על מנת לאתר חשודים.

פרמדיק מד"א סוהיב מחאג'נה סיפר: "כשהגענו למקום, ראינו שני פצועים מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".

עשרה נרצחים נוספים במגזר בשבוע החולף, האחרון שבהם היה בשבת האחרונה, אז צעיר כבן 20 נורה למוות סמוך למחלף נאות חובב שבנגב. באירוע נפצע אדם נוסף באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

מספר שעות לפני כן, צעיר בן 19 נורה למוות בנצרת, כאשר שהה בתוך רכבו. הצעיר נמצא על ידי צוות מד"א כשהוא מחוסר הכרה עם מספר פצעי ירי. לאחר מכן נקבע מותו.